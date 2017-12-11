اليمن.. أول تمرد شعبي على الحوثيين في الحديدة

استولى الذعر على ميليشيات #الحوثي الانقلابية، الأحد، في مدينة #الحديدة غرب #اليمن، مع انتشار ملصقات وعبارات جدارية في الشوارع تطالب بإسقاطهم ورحيلهم، تزامنا مع التقدم الميداني المتسارع للجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي بقيادة #السعودية باتجاه المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن عبارات كتبت على جدران شوارع مدينة الحديدة منها "لا للحوثي"، و"يسقط الحوثي"، و"لا حوثي بعد اليوم"، تعد أول مناهضة شعبية ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على المدينة قبل أكثر من 3 أعوام.

ودعت المنشورات التي وجدت متناثرة في عدد من الشوارع والأحياء إلى الثورة ضد الحوثيين، ومناصرة الجيش الوطني.

وفي ذات السياق، خرجت، الأحد، مسيرة جماهيرية كبيرة ضد ميليشيات الحوثي في مدينة زبيد بالحديدة، التي أصبح الجيش الوطني على مشارفها عقب استكمال سيطرته على مدينتي الخوخة وحيس.

وقال مصدر محلي "إن انتفاضة شعبية عفوية نفذها المدنيون ضد ميليشيات الحوثي بالمدينة للمرة الأولى، وذلك بعد مناشدة الميليشيات التي هرب تمن الخوخة وحيس إلى هناك للاهالي بالوقوف معهم".

وأكد أن ميليشيات الحوثي تعيش حالة خوف وهلع كبيرة أمام التقدم الكبير للجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية باتجاه مدينة الحديدة.

وتعتبر الحديدة أكثر المحافظات اليمنية التي تعرض سكانها لظلم وقمع واضطهاد ميليشيات الحوثي، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، ما جعل التقدم الميداني الأخير والاستراتيجي للجيش الوطني باتجاه تحريرها بمثابة نافذة أمل للخلاص من كابوس الحوثيين.

