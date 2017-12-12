اليمن.. انتقاد الصمت الأممي على جرائم الحوثيين

انتقدت #السعودية و #اليمن، الثلاثاء، تجاهل الأمم المتحدة لجرائم ميليشيات #الحوثي، ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية ونهبها وسرقتها، وفق بيانين منفصلين للمتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن.

وانتقد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، تجاهل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، جرائم ميليشيات الحوثي من نهب وعرقلة المساعدات الإنسانية، معبراً عن استياء المركز من دعوته المنافية للحقيقة وتجاهله مهاجمة الحوثيين لميناء المخا.

كما أكد الجطيلي أن قوات التحالف العربي لم تعق أي دخول للمساعدات الإنسانية عبر المطارات والموانئ اليمنية.

كذلك طالب المنسق الأممي بذكر الصعوبات التي تمر بها كافة المحافظات اليمنية من نهب وسرقة للمساعدات الإنسانية وتقييد حركتها من جانب الانقلابيين الحوثيين، وعدم قصر حديثه على صنعاء فقط.

من جانبه، استغرب وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، ما وصفه بـ"الصمت المريب" لماكغولدريك، إزاء ما يقوم به الحوثيون من أعمال وحشية وممارسات لاإنسانية تجاه السكان، ومنعهم إيصال المساعدات الإنسانية، وتهديدهم للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، والذي اضطرها إلى سحب ممثليها ومغادرتهم.

واستنكر عدم إصدار المنسق الأممي أي بيانات إدانة لتلك التصرفات، قائلاً إن ذلك "يمثل بوضوح خللاً في أدائه وممارسته لمهامه الإنسانية".