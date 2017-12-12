اليمن.. ضغوط إيرانية على الحوثيين لنقل جثة خبير صواريخ

نقلت ميليشيات #الحوثي، الاثنين، جثة خبير الصواريخ الإيراني، #حسين-خسروي، الذي لقي مصرعه بغارة جوية لمقاتلات #التحالف العربي، إلى مستشفى المؤيد التابع لها والكائن في منطقة الجراف شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر مقربة من قيادات ميليشيات الحوثي أنه تم إخراج جثة خبير الصواريخ الإيراني من مستشفى 48 جنوب صنعاء، ونقلها إلى مستشفى المؤيد، وسط حراسة مشددة وسرية تامة، دون معرفة الأسباب.

وقتل خسروي، خبير الصواريخ الإيراني، في قصف لطائرات التحالف العربي، السبت، داخل مديرية أرحب في #صنعاء.

وذكرت المصادر المقربة من قيادات الحوثيين أنهم يواجهون ضغوطاً شديدة من #إيران تطالبهم بنقل جثة خسروي لدفنها في #طهران، لافتين إلى أن الحوثيين عاجزين عن فعل أي شيء حتى الآن لنقل جثته، وفق مواقع إخبارية يمنية.

وأكدت المصادر أن ضباطاً إيرانيين آخرين قتلوا في غارات سابقة، وتمكن الحوثيون من نقل جثث بعضهم إلى طهران، دون الإفصاح عن الطريقة التي تم بها ذلك.