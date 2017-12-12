اليمن .. مقتل قيادات حوثية في قصف جوي للتحالف

تشهد جبهة الساحل الغربي لليمن باتجاه ميناء الحديدة معارك متواصلة بإسناد جوي من طائرات التحالف. وبحسب مصادر في الجيش الوطني قتل العشرات من الميليشيات بغارات لطائرات التحالف استهدفت تعزيزات لهم شمال منطقة المواجهات.

وتتركز المواجهات في مديريتي التحيتا وحيس، حيث صدت قوات الشرعية محاولة التفاف للميليشيات من الجهة الشرقية، بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة لقوات التحالف.

كما صدت قوات الشرعية محاولة التفاف للميليشيات لقطع خطوط إمداد الجيش الوطني وشنت عمليات تمشيط لتعقب جيوب الانقلابيين في المنطقة الصحراوية القريبة من الخوخة.

وأكد المركز الإعلامي للجيش الوطني أن من بين قتلى الميليشيات في غارات التحالف قياديين أبرزهم علي محمد سليمان حليصي، ويكنى أبو مالك ونادي حميد قاسم هيكل، إضافة إلى مقتل عبدالرحمن محمد الدحن أثناء توجهه لإيصال تعزيزات للميليشيات في حيس.