بالصور.. ضحايا قصف حوثي بالصواريخ على الحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الاثنين، بصواريخ #كاتيوشا أحياء سكنية في مدينة #الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، ما أدى إلى مقتل مواطنين بينهم نساء وأطفال، وذلك ردا على دحرها من المدينة وهزيمتها من قبل الجيش الوطني والتحالف العربي.

وأفاد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين كاتيوشا استهدفا أحياء سكنية في الخوخة، التي تم تحريرها، الخميس، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة وامراة، وإصابة آخرين .. موضحا أن الصاروخين استهدفا منطقة الجشة شمال الخوخة.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية وبكثافة على مدينة #الخوخة، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مصانع "الفيبرجلاس".

وأكد المصدر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها ميليشيات الحوثي أحياء سكنية في الخوخة بعد تحريرها، حيث أطلقت، مساء الأحد، 3 صواريخ كاتيوشا، تسببت في مقتل طفلة وإصابة أفراد عائلتها.