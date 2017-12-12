روسيا تؤكد تعليق تمثيلها الدبلوماسي في صنعاء

أكدت وكالة إنترفاكس، الثلاثاء، نقلاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو علقت الوجود الدبلوماسي في #اليمن وأن أفراد بعثتها غادروا البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء.

وأعلنت الخارجية أن السفير الروسي لدى اليمن وبعض الدبلوماسيين سيعملون من الرياض بصورة مؤقتة.

وكان مصدر رسمي بقيادة قوات التحالف العربي قد أوضح، في وقت سابق الثلاثاء، أنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية طلب التصريح لطائرة روسية لإجلاء موظفي سفارة #روسيا الاتحادية والمواطنين الروس من مطار #صنعاء.

وأفاد المصدر بأن الطائرة قد وصلت المطار وغادرت الساعة 12.04 بتوقيت غرينتش وعلى متنها موظفي السفارة.