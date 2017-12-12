عدن.. ضبط معمل "مفخخات" ومقتل ثلاثة إرهابيين

أعلنت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الثلاثاء، ضبط معمل متكامل لتجهيز السيارات المفخخة، ومقتل ثلاثة إرهابيين كانوا يتحصنون في إحدى الشقق السكنية بحي القاهرة، في مدينة #عدن.

وأوضح بيان صادر عن إدارة أمن محافظة عدن أن الوحدة الخاصة لمكافحة #الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني، داهمت الشقة السكنية التي كان يتحصن بها الإرهابيون.

وأضاف "أثناء عملية الدهم قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على الوحدات الأمنية من أسلحة متوسطة وخفيفة بينها قذائف (آر. بي. جي) وألقى المسلحون قنابل هجومية على رجال #الأمن".

وأكد أنه "بعد تضييق قوات الأمن الخناق على الخلية الإرهابية قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه".

وعثرت قوات الأمن أثناء المداهمة، بحسب البيان، على معمل متكامل لتصنيع السيارات المفخخة يحوي عدداً كبيراً من الأسلحة والمتفجرات بينها قذائف مدفعية وألغام مضادة للدبابات وأحزمة ناسفة وكميات كبيرة من مادة السي4 شديدة الانفجار وصواريخ (لو) وأسلحة أخرى متنوعة.

وأشار البيان إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة من قوات الأمن.

يشار إلى أن مدينة عدن شهدت عمليات إرهابية خلال الشهر الماضي تبناها تنظيم "داعش"، وأبرزها استهداف مبنى البحث الجنائي بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.