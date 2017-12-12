غارات للتحالف في نهم.. والحوثي "يخنق" صنعاء

شنت مقاتلات #التحالف_العربي غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات ميليشيات #الحوثي في مديرية #نهم شمال شرقي #صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في نقيل بن غيلان وعدد من المواقع في المديرية، ما ألحق خسائر بشرية ومادية بالانقلابيين.

من جهتها، أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنها مصممة على استعادة الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي.

أما في داخل العاصمة صنعاء، فقد شدد الحوثيون إجراءاتهم الأمنية، وأوضحت المصادر أنه تم نشر المئات من عناصر الميليشيات في المدخل الشمالي للعاصمة في منطقة الأزرقين على الطريق الرابط بين صنعاء ومحافظات عمران حجة وصعدة.

سياسياً، احتضنت العاصمة السعودية الرياض الاجتماعات الأممية، التي عقدها فريق من المنظمة الدولية مع قيادة التحالف وممثلون عن الحكومة اليمنية، والتي ناقشت آلية التحقيق والتفتيش التي يقوم بها التحالف من أجل ضمان سد أي ثغرات في الآلية المستخدمة حالياً، بهدف منع تهريب السلاح والصواريخ للحوثيين.