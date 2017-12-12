ميليشيات الحوثي تصفّي 4 من كوادر قناة "اليمن اليوم"

قامت ميليشيات الحوثي بتصفية 4 أشخاص من كادر قناة #اليمن_اليوم.

كما نقلت الميليشيات باقي أفراد طاقم القناة المحتجزين إلى مكان مجهول.

وكانت ميليشيات الحوثي قد قرصنت سابقا بث قناة #اليمن_اليوم، وأذاعت من خلالها بيانا لما يعرف بالمجلس السياسي.

واقتحم مسلحو جماعة الحوثي حينها قناة "اليمن اليوم" المملوكة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح جنوب #العاصمة_صنعاء.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، الثلاثاء، إن أربعة صحفيين من العاملين في قناة "اليمن اليوم"، قتلوا على يد ميليشيات الحوثي.

وكشف الأرياني أن ميليشيات الحوثي نقلت بقية الصحافيين المحتجزين إلى مكان مجهول، وقال "لا أستبعد أن يكون ذلك تمهيداً لتصفيتهم".

وطالب وزير الإعلام اليمني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، اتحادي الصحفيين العرب والدوليين والأمم المتحدة، بسرعة التدخل والقيام بواجبهم القانوني والإنساني والضغط لإطلاق سراح جميع الصحافيين وفِي مقدمتهم العاملين في قناة "اليمن اليوم".