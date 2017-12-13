حجة.. 150 قتيلا وجريحا حوثيا في 3 أيام

كشف الجيش اليمني، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية بمحافظة #حجة، شمال غربي البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن عدة مناطق بالمحافظة شهدت معارك عنيفة وقصفا مكثفا لطيران التحالف، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأشار إلى نقل القتلى والجرحى من ميليشيا #الحوثي إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة والمستشفى الريفي بمديرية عبس.

وأكد البيان استمرار المواجهات في بني سراع بمديرية الشغادرة في محافظة حجة لليوم السابع، بين الأهالي و #الحوثيين الذين يحاولون اقتحام المنطقة المنتفضة وإخضاعها لسيطرتهم.

ونقل عن مصادر محلية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات نتيجة المواجهات المحتدمة واستهداف طيران التحالف العربي لآليات ومواقع تمركزها في تخوم المنطقة.

وفي ذات السياق، شيعت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في محافظة حجة العشرات من عناصرها بينهم أحد قادتها البارزين المدعو عدنان علي صغير دهشوش، والذين لقوا مصرعهم في قصف لمقاتلات التحالف استهدف تجمعاتهم في منطقة #حيس بمحافظة الحديدة غرب #اليمن، قبل يومين.

وأفادت مصادر محلية أن دهشوش لقي مصرعه مع أكثر من 150 آخرين من ميليشيا الحوثي منهم 40 شخصاً من أبناء حجة والبقية من محافظات مختلقة، فيما جرح مئات آخرين.