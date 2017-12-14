الجيش اليمني يعلن التحام جبهتي الجوف وصعدة

أعلن الجيش اليمني، الخميس، التحام جبهتي محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس أقصى شمال البلاد، والجوف شمال شرق، عقب السيطرة على منطقة الخليقا غرب الجميشات الواقعة بين المحافظتين. وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السادسة عبد الله الأشرف، "إن وحدات الجيش في جبهة البقع محافظة صعدة، التحمت اليوم بوحدات الجيش في الجوف".

وجاء هذا التقدم اللافت والهام عقب معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن قوات الجيش انتشرت في خطوط رئيسية تربط جبهتي الجوف بصعدة فيما التقت الجبهتين في الخليقا.

وكان الجيش اليمني حقق، الأربعاء، اختراقا ميدانيا استراتيجيا وهاما، بالوصول إلى أولى مديريات الجوف (شمال شرق) من جهة محافظة صعدة.

إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، مخزن أسلحة وآليات عسكرية، تابعة لميليشيا الحوثي، بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني، إن "غارات جوية مكثفة للتحالف استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في منطقة الجبل، بجبهة الساقية، في محافظة الجوف"، مشيرا الى أن القصف "أدى إلى تدمير آليات وأطقم قتالية، علاوة على تدمير مخزن أسلحة".

وفي سياق المواجهات بمحافظة الجوف، ذكر الجيش أن قواته صدت هجوما للميليشيا الحوثية بمنطقة الزرقة في مديرية المصلوب، مع إفشالها لهجوم آخر على مواقع الجبل، جنوبي جبهة الساقية.