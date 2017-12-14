غارات للتحالف على خطوط إمداد الحوثيين بين حجة وصنعاء

دفع تحالف دعم #الشرعية_اليمنية، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي لدعم قوات الشرعية والمقاومة الشعبية لمواصلة زحفها باتجاه مدينة #الحديدة ومينائها الاستراتيجي بحسب ما أفاد به مراسل "العربية"، فيما شن طيران التحالف غارات على خطوط إمداد الميليشيات بين حجة وصنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية أن اللواء الثالث دعم وإسناد الذي يقوده العميد نبيل المشوشي واللواء الرابع الذي يقوده العميد هدار الشوحطي تم الدفع بهما لإسناد جبهة الساحل حيث تدور معارك عنيفة في مديريتي التحيتا وحيس تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف.

هذا وأحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على مناطق تلة الخزان وقرية المزاردة في مديرية مقبنة غربي #تعز بعد معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين.

أما في جبهة الساحل الغربي فشنت مقاتلات #تحالف دعم الشرعية أكثر من 15 غارة جوية على المزارع المحيطة بمديرية الجراحي مستهدفة مخازن الأسلحة وكذا تعزيزات قادمة من الحديدة و #إب.

كما أفادت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بعد تدمير مروحيات الأباتشي لرتل عسكري حوثي شمالي مديرية حيس على الطريق الممتد بين مدينتي الحديدة وتعز.

من جانب آخر قال قائد محور صعدة العميد عبيد الاثلة إن قواته وصلت إلى منطقة شقة القورة أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف عقب تحرير وتطهير مساحات صحراوية واسعة من الميليشيات الحوثية.

وفي تعز شنت مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش الوطني قصفا عنيفا لتعزيزات وتجمعات المليشيا في مديرية مقبنة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة ومعدات قتالية.