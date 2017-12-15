المالكي: إيران تسلح ميليشيات الحوثي لإطالة أمد المعركة

شدد العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي لقوات التحالف، على أنه لا يمكن السكوت على دعم إيران للجماعات المسلحة وتهديدها للملاحة في باب المندب وقناة السويس.

وأكد في تصريح مساء الخميس لقناة "الحدث" أن إيران ترسل أسلحة لميليشيا الحوثي لإطالة أمد المعركة. وأضاف أن تدخل إيران في اليمن لا يقتصر على الصواريخ الباليستية، داعياً المجتمع الدولي لوقف تجاوزاتها في العالم، ومحاسبتها على تهريب الأسلحة للحوثيين.

إلى ذلك، أشار إلى أن التحالف ملتزم بإعادة الشرعية في اليمن رغم التدخلات الإيرانية، وأنه يعمل مع خبراء الأمم المتحدة على سد الثغرات التي تسمح لإيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وكانت الولايات المتحدة قدمت الخميس في الأمم المتحدة صوراً تثبت وتدين إيران لدعمها ميليشيات الحوثي في اليمن. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستعمل على بناء تحالف دولي للتصدي لإيران بعد أن عرضت أدلة مادية تربط إيران بأسلحة وصواريخ استخدمت في اليمن.

وأكدت هيلي في مؤتمر صحافي وهي تقف أمام بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية أنه صنع في إيران ثم أرسل إلى الحوثيين في اليمن، ثم أطلق على مطار مدني حيث كان من الممكن أن يسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء في #السعودية.