المبعوث الأممي: ما يجري في صنعاء مخالف للقانون الدولي

قال #المبعوث_الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد #الشيخ، مساء الجمعة، إن "ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام"، في إشارة لما ترتكبه ميليشيات الحوثي الانقلابية من حملات تصفية واقتحام منازل واختطاف يطال الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله #صالح، ومعارضيها.

وشدد ولد الشيخ على وجوب "وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب".

وأفاد المبعوث الأممي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه اجتمع مع "مجموعة من كبار قادة المؤتمر الشعبي العام"، لكنه لم يحدد أسماء تلك القيادات وموعد اللقاء. وأضاف أنه قدم "خالص التعازي بوفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح".

وأكد ولد الشيخ أنه بحث مع قادة المؤتمر الشعبي "أفضل الطرق لإنهاء الصراع في اليمن".

وذكر المبعوث الأممي أنه عقد لقاءات "مثمرة وبناءة" مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ،الدكتور أنور قرقاش، وكبار المسؤولين الإماراتيين "لمناقشة الصراع في اليمن، والوضع الإنساني والطريقة الفضلى للتوصل إلى حل سياسي".