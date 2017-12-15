اليمن.. تحرير معظم بيحان ومسلحو الحوثي يفرون من شبوة

تتصاعد العملية العسكرية في اليمن ضد الميليشيات الحوثية في محافظة #شبوة، وسط تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لاسيما في جبهة مديريتي عسيلان وبيحان بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أشار قائد محور #بيحان في الجيش اليمني اللواء مفرح حيبح المرادي في تصريح لمراسل "الحدث"، اليوم الجمعة، أن معظم مديريات بيحان تحررت باستثناء بعض القرى الصغيرة، وذلك بسبب حرص الجيش اليمني على حياة المدنيين المتواجدين فيها. كما أعلن عن أسر العشرات من ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن دعم التحالف العربي ساعد بتحرير غالبية مدينة بيحان.

وكانت مصادر عسكرية أوضحت في وقت سابق، أن مواجهات عنيفة تدور بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، تمكن خلالها الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع جعبور والخزان والنقوب وجبل بن سبعان والصفحة الغربية والشرقية ومفرق السعدي بمديرية عسيلان، وسط فرار لميليشيات الحوثي من معارك شبوة.

كما أفادت تلك المصادر بتزايد حدة الخلافات بين مليشيات الحوثي وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بريف "بيحان" شمال غرب محافظة شبوة، الأمر الذي تسبب بانسحاب أفراد الحرس الجمهوري من الجبهة القتالية في مؤشر على تزايد الاحتقان لدى تلك القوات بسبب الأحداث الأخيرة في صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات خسرت الكثير من قياداتها ومقاتليها في جبهة بيحان، وخصوصا في موقع "طوال السادة"، مما جعل المليشيات تستنفر افرادها المتحوثيين من أبناء "بيحان"، والذين لا يملكون خبرات قتالية، الأمر الذي أثر على المليشيات داخليا.

