نجل شقيق صالح: انظر لخسة الحوثي كيف يصفي أسرى المؤتمر

كشف توفيق صالح عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، مَنْ أمر باغتيال علي عبد الله صالح.

وقال في تغريدة له على تويتر مساء الأربعاء إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قامت باغتيال عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بأوامر "مباشرة" من إيران.

كما وصف في تغريدة أخرى ليل الخميس الجمعة تصرف الحوثيين بـ "الخسيس"، وكشف كيف تصفي ميليشيات الحوثي أسرى المؤتمر الشعبي العام، قائلاً: "انظر إلى خسة الحوثي ينقل أسرى المؤتمر الشعبي بشاحنات عسكرية، توحي بأن في داخلها قوات الميليشيات إلى معسكر الشرطة، وهم يعلمون أن الرصد بالأقمار الصناعية قائم، ثم يخرجون عناصر ميليشياتهم من الموقع تاركين الأسرى تحت القصف."

وأضاف في تغريدة أخرى أن "مشروع شيعنة" اليمن سيسقط، كما سيسقط ما اعتبره مشروع الخميني في البلاد، مؤكداً أن شعب اليمن هو من رحم الأمة العربية وإليها يعود، بحسب تعبيره.



