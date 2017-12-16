صنعاء.. منظمات إغاثية تجلي موظفيها بسبب إجرام الحوثي

أفادت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن، اليوم السبت، أن منظمات إغاثية أخلت موظفيها من صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان اليوم السبت أن هذه المنظمات أرجعت عمليات الإجلاء لإجرام الميليشيات.

وتابع التحالف أن الميليشيا الحوثية تخالف القانون الدولي بعدم حماية موظفي الإغاثة.

وناشد التحالف المنظمات الإغاثية عدم مغادرة صنعاء، مشددا على ضرورة أن توفر هذه الميليشيات الإجرامية الحماية حسب القانون الدولي.

ميدانيا نشرت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن، الجمعة، تسجيلات لعملية استهداف تمت قبل أيام لورش تصنيع وتعديل صواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية في #صعدة، والتي يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين الأجانب.

وصورت تسجيلات ما بعد الاستهداف الانفجارات الثانوية المتتالية التي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

يذكر أن الجيش اليمني كان أعلن الخميس أنه رصد حوالي 250 خبيراً إيرانياً في صعدة والحديدة.

على صعيد آخر، وفي محافظة البيضاء، دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت متجهة لدعم الجيوب المتبقية للميليشيات في مديرية #بيحان بمحافظة شبوة.

وقد أفادت مصادر محلية أن طائرات التحالف استهدفت آليات وعربات عسكرية محملة بمقاتلين للميليشيات قادمة من ذمار عبر البيضاء، ودمرت ثلاث عربات محملة بالسلاح والذخيرة في طريق العقارب غرب مدينة بيحان العليا.

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن طيران التحالف لم يفارق سماء محافظتي #شبوة والبيضاء لرصد أي تحرك لميليشيات الحوثي. يأتي هذا بالتزامن مع مواجهات عنيفة في شمال غربي بيحان العليا، وهي آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة.