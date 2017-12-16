المؤتمر الشعبي في ذمار يعلن تأييده للشرعية اليمنية

دعت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار اليمنية، إلى دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وسرعة الالتفاف حول الترتيبات التي تجريها الحكومة الشرعية، الهادفة إلى إعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر للمشاركة في هزيمة ميليشيات الحوثي الانقلابية سياسياً وعسكريا.

يذكر أن هذا أول موقف رسمي مؤتمري تم الإعلان عنه خلال لقاء موسع عقدته قيادات المؤتمر الشعبي العام فرع ذمار في مارب، بحضور اللواء علي محمد القوسي محافظ ذمار وعدد من قيادات حزب المؤتمر تم فيه مناقشة تطورات الأوضاع بعد مقتل الرئيس السابق صالح، والأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة.

كما دعا الاجتماع أعضاء المؤتمر وقيادته وفروعه وأنصاره إلى إدانة المواقف التي وصفها بالمغامرة لبعض قيادات المؤتمر بصنعاء المتحالفة مع ميليشيات الحوثي.

وأشاد اللواء القوسي بالجهود البارزة لحزب المؤتمر في مواجهة الانقلاب الحوثي، وكذا جهوده الملموسة في استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية والثورة والوحدة.

وحيا القيادي عبدالإله المقدشي، نائب رئيس المؤتمر الشعبي بذمار، دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في دعمها للشرعية وتصديها للعدوان الحوثي، دفاعاً عن أمن #اليمن وأمن الأمتين العربية والإسلامية الذي يتعرض لمخاطر إقليمية حقيقية تمثل #إيران مصدرها الأول والأساسي.