اليمن.. مقتل 70 حوثياً بمعارك الساحل الغربي خلال يومين

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل أكثر من 70 مسلحا من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في المعارك الدائرة بجبهة الساحل الغربي، وأن جثامينهم وصلت إلى مستشفيات حجة (شمال غرب).

وأكدت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن أكثر من 70 جثة لميليشيات الحوثي، وصلت يومي الخميس والجمعة، إلى مستشفيات حجة قادمة من محافظة #الحديدة إثر خسائر الميليشيات بجبهة الساحل الغربي (الخوخة -حيس-التحيتا).

ونقل بيان للمنطقة العسكرية نشره مركزها الإعلامي، عن مصادر طبية قوله إن "ثلاجة الموتى بالمستشفى الجمهوري بحجة امتلأت بالجثث، وأن الأعداد قابلة للارتفاع في ظل الانكسارات المتتالية للميليشيات في أكثر من جبهة".

وأرقام قتلى الحوثيين، وفق هذا الإحصاء، تشمل من ينتمون إلى محافظة حجة فقط، لكن أعداد القتلى يفوق ذلك الرقم بكثير ممن ينتمون إلى مناطق أخرى ويقاتلون في صفوف الميليشيات التي تكبدت خلال الأيام الأخيرة خسائر كبيرة وهزائم متوالية في جبهة الساحل الغربي وجبهات أخرى.

في سياق آخر، قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة #السعودية، عدداً من المواقع والآليات العسكرية لميليشيات الحوثي في مديريات #ميدي وحرض وعبس، وتركز القصف على مقر وقيادة اللواء 25 ميكا.

وقال البيان إن عددا من الغارات استهدفت، السبت، مزارع الخضراء شرق مديرية ميدي.