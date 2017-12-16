صنعاء.. مواقع استراتيجية جديدة بقبضة الشرعية

حررت قوات #الجيش_اليمني، السبت، مواقع جديدة في مديرية #نهم، شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف ضد مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر ميداني "أن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم وحررت مواقع استراتيجية".

وأفاد المصدر "أن قوات الجيش سيطرت على "التباب السود" الواقعة بين سد ضبوعة ومنطقة الرمادة في السلسلة الجبلية الوعرة في نهم".

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، لكن الموقع لم يورد إحصائية محددة.

واشتدت حدة المعارك العنيفة في جبهات نهم شرق صنعاء منذ صباح السبت في عدة محاور، ضمن عملية عسكرية واسعة لقوات الجيش بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، للتقدم نحو العاصمة صنعاء وتحريرها من سيطرة ميليشيات الحوثي.

وفي صعيد متصل، أغارت مقاتلات التحالف العربي، السبت، على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، وسط استمرار المعارك الميدانية.

وأكدت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت مواقع متفرقة تتمركز فيها الميليشيات بجوار تبة الشايف بمديرية #صرواح، ما أدى إلى مقتل أكثر من 8 من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين.

جاء ذلك على وقع استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، في عدة مواقع بمديرية صرواح آخر معاقل تواجدهم في مأرب، في ظل تقدم كبير للجيش الوطني، وفرار لعناصر الميليشيات الحوثية، وفق مصدر عسكري.