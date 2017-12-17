الجوف.. نزع 6 آلاف لغم زرعها الحوثيون في اليتمة

أكد #الجيش_اليمني، الأحد، أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع ما يقارب 6000 لغم زرعتها #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في مناطق بجبهة اليتمة بمحافظة الجوف شمال البلاد، والتي تم تحريرها من سيطرتها قبل أيام قليلة.

وأوضح أن الفرق الهندسية مازالت تواصل عملية انتزاع وتفكيك الألغام من تلك المناطق المحررة مؤخراً في #جبهة_اليتمة بمديرية خب والشعف شمال الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن مصدر في الفريق الهندسي، أن ما يقارب 5800 لغم تم انتزاعها من المناطق التي تم تحريرها خلال الأيام القليلة الماضية في جبهة اليتمة فقط.

وتلجأ ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع، قبل دحرها من المناطق التي تسيطر عليها، حيث رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية زراعتها أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا.

وأسفرت #ألغام الحوثيين، وفق أحدث الإحصاءات، عن مقتل 815 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، كذلك إصابة 942 آخرين في مختلف المناطق المحررة.