الجيش اليمني يأسر 80 حوثياً خلال يومين في شبوة

كشف الجيش اليمني، الأحد، عن أسر نحو 80 مسلحاً حوثياً خلال المعارك التي اندلعت اليومين الماضيين في بيحان وعسيلان، آخر معاقل ميليشيات #الحوثي الانقلابية في محافظة #شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن سيطرة القوات الحكومية على مديريتي بيحان وعسيلان غربي شبوة سيقطع الإمداد بشكل كامل عن الحوثيين من الجهة الجنوبية.

كما أشار مجلي إلى أن الانتصار العسكري هو استكمال تحرير ما تبقى من المدن في هذه الجبهة، لافتاً إلى أن التقدم العسكري سيمهد الطريق لتحرير البيضاء (وسط اليمن)، من قبضة الحوثيين.

كذلك أكد أن الفرق الهندسية بدأت بتفكيك الألغام التي زرعها الحوثيون في مديرية بيحان.

وكانت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، قد أحكمت قبضتها على مدينة بيحان ومواقع مجاورة في معارك خاطفة ومباغتة الجمعة والسبت.

وتستمر حالياً المعارك في وادي خير، آخر معاقل ميليشيات الحوثي في بيحان، وسط توقعات باقتراب عملية الحسم وإعلان محافظة شبوة محررة بالكامل.