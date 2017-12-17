أعداد قتلى الميليشيات الحوثية بلغ 1175 شخصا خلال أسبوع

أشار وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إلى أن الحكومة الشرعية تسعى جاهدة إلى تشكيل تحالف سياسي واسع للتصدي لميليشيات #الحوثي.

أما ميدانياً فتتعرض الميليشيات الحوثية لخسائر متتالية في #اليمن. وقالت مصادر إن أعداد القتلى من الحوثيين بلغ خلال الأيام السبعة الماضية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفي جبهات المواجهة مع الجيش الوطني أكثر من 1175 قتيلاً، إلى جانب أسر العشرات من عناصر الميليشيات.

من جهته، يحقق الجيش الوطني اليمني، بحسب وكالة سبأ الرسمية، تقدماً كبيراً في محور شبوة من خلال استعادته منطقتي حيد بن عقيل، وهجر كحلان. وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش يواصل تقدمه باتجاه مديرية بيحان العليا ووادي خِر، وأن الفريق الهندسي التابع للجيش بدأ بنزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي تمت استعادتها في مديرية بيحان.

كما شهدت مديرية صرواح غرب محافظة مأرب هي الأخرى غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجوار تبة الشابف بالمديرية، ما أسفر عن مقتل ثمانية حوثيين.

أما في محافظة البيضاء، فقد قصفت ميليشيات الحوثي بالدبابات والمدفعية الثقيلة والمتوسطة مناطق وقرى المواطنين بالحبج في مديرية الزاهر بالمحافظة. وأكد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذا القصف العشوائي يأتي في ظل الخسائر التي تكبدها الانقلابيون في عدد من الجبهات والمواقع.