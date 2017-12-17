اليمن.. دعوة إلى المنظمات الدولية للعمل من عدن

وجّه وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، دعوة إلى المنظمات الدولية للتوجه إلى مدينة #عدن لتتمكن من تسيير القوافل الإغاثية للمحتاجين بكافة المحافظات، وذلك مع إقدام هذه المنظمات على إجلاء موظفيها من #صنعاء.

وقال فتح إن مضايقة ميليشيات #الحوثي للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والتدخل في أعمالها واستهداف موظفيها تعد تدخلاً سافراً في القانون الدولي.

من جهته، أشار وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إلى أن الوضع في صنعاء غير آمن وأن قرار إجلاء موظفي الإغاثة جاء نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثي، معلناً استعداد الحكومة لتوفير ممرات آمنة لمنظمات الإغاثة.

وكانت التحالف العربي قد أعلن أن المنظمات الإغاثية أجلت الموظفين نتيجة إجرام الميليشيات في صنعاء التي تخالف القانون الدولي بعدم حماية موظفي الإغاثة.