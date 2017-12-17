شاهد.. اقتحام سجن حوثي في بيحان وإطلاق سراح معتقلين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر فيها قوات #الجيش_اليمني أثناء اقتحامها أحد سجون الميليشيات الحوثية الانقلابية في مدينة #بيحان بمحافظة #شبوة، وإطلاق سراح معتقلين.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد حررت المنطقة التي يقع فيها السجن من الميليشيات وأطلقت سراح المعتقلين خلال استعادة سيطرتها على مديريتي #عسيلان وبيحان، عقب معارك عنيفة استمرت آخرها أكثر من 17 ساعة وانتهت بهزيمة ساحقة للميليشيات.



يشكل تحرير مديريتي #بيحان وعسيلان، آخر معاقل ميليشيات #الحوثي الانقلابية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، أهمية استراتيجية وضربة موجعة للحوثيين، ستنعكس، وفق خبراء عسكريين، على تسريع انهيارهم وتحرير محافظات أخرى، ونزع الخطر الذي شكله تواجدهم هناك على محافظات محررة.

وتمكن الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة #السعودية، الجمعة، بعملية عسكرية خاطفة من تحرير أجزاء واسعة من مديريتي عسيلان وبيحان، مع استكمال تطهير جيوب لميليشيات الحوثي، تمهيداً لإعلان شبوة محررة بالكامل.

وتقع بيحان البالغة مساحتها 616 كيلومتراً مربعا في الجهة الشمالية الغربية لمحافظة شبوة، وتبعد حوالي 210 كيلومترات عن عاصمتها مدينة عتق، وبجوارها من الشمال تقع مديرية #عسيلان (تضم شبوة 17 مديرية وتعتبر المحافظة الثالثة في اليمن من حيث المساحة).