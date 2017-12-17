صنعاء.. 155 جريمة ارتكبها الحوثيون في شهر

رصد إحصاء حقوقي ارتكاب #ميليشيات_الحوثي الانقلابية 155جريمة وانتهاك ضد المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنوعت بين #القتل والاعتداء و #اقتحام_منازل ونهب أموال وتجنيد أطفال وغيرها.

وكشفت وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي (غير حكومي) أن ميليشيات الحوثي ارتكبت في نوفمبر الماضي 12 جريمة قتل ضد المدنيين في صنعاء، بينها 3 حالات قتل لمختطفين من جراء #التعذيب الشديد في سجونها.

وأفاد التقرير الإحصائي أن التجار ورجال الأعمال بالعاصمة صنعاء، نالوا النصيب الأكبر من انتهاكات ميليشيات الحوثي في ذات الفترة.

وأوضح التقرير أن الميليشيات أجبرت العديد من العائلات التجارية على الفرار من المدينة وترك ممتلكاتهم، بعد أن خيرتهم بين الدفع المباشر لدعم ما يعرف بـ"المجهود الحربي" وتمويل فعاليات "المولد النبوي" أو انخراط ذويهم والعاملين في مؤسساتهم التجارية في عمليات تدريب عسكرية والمشاركة في الجبهات المشتعلة.

ووثقت وحدة الرصد 23 حالة اختطاف استهدفت "تجارا، وطلبة جامعات، ونشطاء حقوقيين وإعلاميين، و16 حالة اقتحام، بينها 3 حالات اقتحام لمساجد، وأخرى طالت منازل مواطنين وسكن طلابي ومبني مصلحة الأحوال المدنية الحكومي.

كما رصد التقرير تكثيف ميليشيات الحوثي، خلال نوفمبر الماضي، لخطاب العنف والكراهية، باستخدام المساجد والجامعات والمدارس للدعاية السياسية والمذهبية، وحث المواطنين والطلاب على الذهاب لجبهات القتال في صفوفها.