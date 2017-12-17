صورة لصالح تتسبب بمقتل شيخ قبلي و4 من أفراد أسرته

لقي شيخ قبلي بارز، مع عدد من أفراد أسرته مصرعهم، الأحد، على أيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب صورة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، على زجاج سيارته الخاصة.

وأفادت مصادر إعلامية ومحلية أن نقطة تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي أوقفت الشيخ القبلي، ضيف الله مثنى، وهو أحد القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بذمار، أثناء مروره على متن سيارته الخاصة بسبب وجود صورة للرئيس الراحل على زجاج سيارته.

وأوضحت أن الميليشيات طلبت منه نزع الصورة، لكنها كانت ملتصقة بشدة على زجاج السيارة، ما دفع مسلحي الحوثي إلى كسر الزجاج بأعقاب البنادق لإزالتها، ما أدى إلى ملاسنات تطورت لاشتباكات مسلحة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات نجم عنها مقتل الشيخ القبلي، ضيف الله مثنى، مع اثنين من أولاده، إضافة إلى شقيقه ونجله، فيما لم يتضح عدد قتلى ميليشيات الحوثي في هذه الحادثة.

يأتي هذا فيما تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق قيادات المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس الراحل، وقيامها باختطاف عدد منهم وتصفية آخرين، وتنفيذ حملات اقتحامات ونهب للمنازل بعد قتلها الرئيس السابق صالح إثر دعوته للانتفاضة الشعبية ضدهم، واتهامه بالخيانه وكل من يواليه أيضاً.