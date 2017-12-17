ميليشيا الحوثي تخفي 100 خبير إيراني بمنازل مدنيين بصعدة

نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر محلي في محافظة صعدة، أن ميليشيات الحوثي تخفي 100 خبير إيراني يتبعون لميليشيات الحرس الثوري في منازل المواطنين.

وبحسب المصدر، فإن سبب إخفاء الميليشيات للخبراء الإيرانيين هو إدراك الميليشيات بأن مقاتلات التحالف لن تستهدف منازل المدنيين.

هذه الخطوة تأتي بعد نقل الميليشيات الخبراء من معسكرات في مديريات ساقين وحيدان وضحيان، عقب استهدافها بعدة غارات من قبل التحالف.

وأشار المصدر إلى أن الغارات دمرت ورشاً داخل تلك المعسكرات كانت تستخدم لصنع صواريخ "كاتيوشا" وتطوير صواريخ باليستية إيرانية الصنع لاستهداف الأراضي السعودية، موضحاً أن العشرات من الخبراء الإيرانيين لقوا مصرعهم في تلك الغارات.