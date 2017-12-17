وصول نساء وأطفال من عائلة صالح إلى عدن

كشفت مصادر متطابقة عن وصول أفراد من عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله #صالح، مساء السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن، قادمين من #صنعاء.

وأكدت مصادر حكومية في عدن أن سيارات تقل نساء وأطفالاً من عائلة الرئيس الراحل وصلت إلى عدن بعد خروجها من صنعاء عبر البيضاء، غير أن المصادر لم تحدد بالضبط عدد الأفراد الواصلين من عائلة صالح، وأوضحت أنهم من "النساء والأطفال الصغار فقط"، وسيتجهون من عدن صوب دولة خليجية.

وأفاد مصدر من قيادات حزب المؤتمر في صنعاء أن وساطة قبلية نجحت في إقناع ميليشيات الحوثي الانقلابية بالسماح بمغادرة نساء وأطفال من عائلة صالح الذي قتلته في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمنزله في صنعاء، وشنت حملات اعتقالات ومداهمات ونهب لمنازل جميع أقربائه.

وأشار إلى أنه ليس لديه معلومات عن اشتراطات الحوثيين للسماح بمغادرة نساء وأطفال من عائلة صالح من صنعاء.

وأضاف "أن هناك من أبناء الرئيس الراحل معتقلين لدى ميليشيات الحوثي ومصيرهم مجهول حتى الآن، وكذا عدد من أقاربه والقيادات الموالية له".

وأكد وزير الدولة اليمني السابق، هاني بن بريك، أنباء وصول أفراد من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى عدن.

وأشار في تغريدة على "تويتر" إلى أن أسرة الرئيس السابق صالح وأقرباءه سيجدون كل الرعاية "حتى يبلغون وجهتهم التي يريدون".