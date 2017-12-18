الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق صنعاء

أحكمت قوات #الجيش_اليمني بإسناد من التحالف العربي، الاثنين، سيطرتها على مزيد من المواقع في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، غداة إعلانها انتقال المعارك الدائرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى الأرض المفتوحة للمرة الأولى.

وأكد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، أن قوات الجيش الوطني تحرز تقدماً كبيراً في المعارك المتواصلة بجبهة نهم شرق صنعاء.

وأوضح في بيان، أن قوات الجيش حررت، الاثنين، قرية الحول وجبال البراك وشعاب الشليف وسد بني عامر، لافتاً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي وعشرات الجرحى.

وأشار الشندقي إلى أن المعارك لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة في ظل تقدم الجيش الوطني وفرار جماعي لميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة صنعاء، لافتاً إلى شن طيران #التحالف_العربي عدة غارات أسفرت عن تدمير أربعة أطقم وثلاث آليات وعدد من العيارات كانت تستخدمها الميليشيات.

وكان الجيش اليمني، أعلن الأحد، انتقال المعارك الدائرة مع ميليشيات #الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء، إلى الأرض المفتوحة للمرة الأولى، بعد نجاحه في تحرير عدد من المواقع الهامة بمديرية نهم.

وبحسب موقع الجيش اليمني، فإن هذه الانتصارات الأخيرة تسمح بالتحام جبهتي القلب والميمنة وتسهل عملية إنهاء معركة #نهم خلال الأيام القليلة القادمة.