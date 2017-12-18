الجيش اليمني يعلن تحرير محافظة شبوة

أعلن #الجيش_اليمني، الاثنين، أن شبوة جنوب شرق البلاد باتت محافظة محررة، وذلك بعد طرد ميليشيات الحوثي الانقلابية من آخر معاقلها في بيحان وعسيلان والعين.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء الركن أحمد حسان جبران، تحرير #بيحان بالكامل ومديرية عسيلان والعين. وقال إن "شبوة باتت محافظة محررة ما عدا بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها الآن ونهايتها باتت قريبة".

وأوضح اللواء جبران أن "جيوب الميليشيات الصغيرة محاصرة من كل الاتجاهات ولا مجال أمامها سوى الموت أو الاستسلام"، وفقاً لما نقله عنه الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني.

وأشار إلى أسر قيادات حوثية كبيرة، قائلاً إنه "سيتم الكشف عنها لاحقاً".

وبتحرير آخر معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة #شبوة جنوب شرق اليمن، تخسر الميليشيات أحد طرقها الاستراتيجية لتهريب الأسلحة والذخائر والمواد الممنوعة، كما أنها تشكل ضربة موجعة لهم، نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي سينعكس، وفق خبراء عسكريين، على تسريع انهيارهم وتحرير محافظات أخرى.