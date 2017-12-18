اليمن.. الحوثيون يعدمون عناصرهم في ميدي

أفادت مصادر عسكرية لـ"العربية" بأن ميليشيات #الحوثي أعدموا عناصر لهم في مديرية #ميدي اليمنية الواقعة قبال منطقة جازان السعودية، بعد محاولتهم تسليم أنفسهم للجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي.

وذكرت المصادر أن الحوثيين أعدموا ما يزيد عن 30 عنصراً من مقاتليهم، بعضهم بواسطة الأسلحة الخفيفة وآخرين عبر قذائف RPG بعد رفضهم التمركز في جبهاتهم ومواجهة الجيش اليمني والتحالف، ومحاولتهم الاستسلام.

وتحاول الميليشيات سد جبهة ميدي، التي تتلقى فيها خسائر عسكرية، في ظل تقدم الجيش اليمني بمساندة قوات من التحالف، وفق المصادر.