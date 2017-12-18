صنعاء..الجيش اليمني يعلن الانتقال لمعركة الأرض المفتوحة

أعلن #الجيش_اليمني، الأحد، عن انتقال المعارك الدائرة مع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء، إلى الأرض المفتوحة للمرة الأولى، بعد نجاحه في تحرير عدد من المواقع الهامة بمديرية نهم.

وأكد الموقع الاخباري الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير العديد من المواقع الهامة المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة وقلب جبهة نهم شرق العاصمة #صنعاء.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر ميدانية، أنه تم تحرير قرية الحول الواقعة في قلب جبهة نهم، والسيطرة الكاملة على عدد من التباب المحيطة ومنها تبة "المساحة".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش سيطرت على الخندق الرئيسي الذي تستخدمه الميليشيات لإمداد مقاتليها في تبة القناصين الاستراتيجية التي يجري تطهيرها من الألغام وما بقي بها من جيوب للعناصر الحوثية.

كما أضافت "أن قوات الجيش قد تمكنت للمرة الأولى من نقل المعركة في مديرية نهم إلى الأرض المفتوحة، واستطاعت مدرعات الجيش التحرك فيها بحرية كاملة بعد أن تم تأمين ظهرها".

وفي ذات السياق، شن طيران #التحالف_العربي بقيادة السعودية، غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات، في مديرية نهم شرق صنعاء، ما أدى إلى تدمير 4 أطقم قتالية، وفق مصادر ميدانية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، خلال اليومين الماضيين من السيطرة على التباب السود في جبهة نهم شرق صنعاء، والتي تحيط بقرى قطبين.

وبحسب موقع الجيش اليمني، فإن هذه الانتصارات الأخيرة تسمح بالتحام جبهتي القلب والميمنة وتسهل عملية إنهاء معركة نهم خلال الأيام القليلة القادمة.