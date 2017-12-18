ضغوط حوثية على برلمانيين لـ"مباركة مقتل صالح"

كشفت مصادر برلمانية في صنعاء لـ"العربية" أن ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطاً على نواب حزب المؤتمر لعقد جلسة للبرلمان لمباركة مقتل صالح وحملة القمع ضد حزبهم.

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي تضغط على رئيس مجلس النواب يحيى الراعي لدعوة نواب حزب المؤتمر وبقية الأحزاب في مناطق سيطرة الميليشيات لعقد أول جلسة للبرلمان بعد #مقتل_صالح.



وطالبت الميليشيات الراعي بأن تخصص الجلسة لمباركة ما قامت به ميليشيات الحوثي من قتل للرئيس السابق وتصفية عدد من أعوانه وقيادات حزبه وقمع انتفاضة #صنعاء بمبرر إخماد الفتنة.

وأكد برلمانيون أن ميليشيات #الحوثي فشلت الأسبوع الماضي في عقد جلسة للبرلمان، حيث لم يحضر سوى 20 نائباً، تحت الضغط والترهيب.