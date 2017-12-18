ميليشيات الحوثي تخطط لفرض الوصاية على حزب المؤتمر

تسعى ميليشيات #الحوثي إلى "حوثنة" حزب المؤتمر الشعبي العام وفرض الوصاية عليه واحتوائه، بعد قتل رئيس الحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر في صنعاء إن الحوثيين يشنون حملة اعتقالات واسعة لقيادات حزب المؤتمر ويعمدون لتغييب البعض الآخر بالاختطاف والملاحقة وفرض الإقامة الجبرية على آخرين منهم.

كما أشارت المصادر إلى قيام الميليشيات بالاستيلاء على المقدرات المالية والعينية للحزب في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

كذلك كشفت الأنباء عن توجه وشيك للحوثيين نحو إعلان تشكيل قيادة جديدة لرئاسة حزب المؤتمر لتهجين الحزب وإظهاره بصورة جديدة تتماشى مع أهدافهم.

وقررت ميليشيات الحوثي تعيين مشرفين على حزب المؤتمر وفروعه في المحافظات والمديريات وعلى وسائل إعلامه، وسيكون المشرفون من المقربين، وفق مصادر مختلفة.

في غضون ذلك، واصل الحوثيون استئصال المسؤولين الموالين للرئيس السابق صالح، حيث أطاحوا بثاني وزراء حكومة الانقلاب من المنتمين لحزب صالح.

وعلى صعيد متصل، دشنت ميليشيات الحوثي في صنعاء برنامج دورات ثقافية لتدريس منهج الجماعة الفكري الطائفي لقيادات حزب المؤتمر، يشمل قيادات الحزب في جميع مديريات العاصمة صنعاء وهي دورات إلزامية بالقوة.

والواضح أن ميليشيات الحوثي ترمي إلى تفريغ حزب المؤتمر الشعبي من محتواه وتغيير هويته وبرنامجه حتى يصبح وجهاً آخر مكملاً للميليشيات وتوجهاتها الطائفية.