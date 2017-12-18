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ميليشيات الحوثي تواصل حملتها ضد أنصار صالح

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
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اختطفت ميليشيات #الحوثي قائد كتيبة الحراسة الشخصية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، العقيد عصام دويد، ورئيس دائرة الشباب والطلاب في حزب المؤتمر، سالم العولقي، وأحد القادة في قوات الحرس الجمهوري سابقاً، خالد البغبغي مع أبنائه، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد اقتحام منازلهم، وذلك في إطار حملة الاختطافات والمداهمات ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار صالح.

كما أفادت مصادر "العربية" بأن الحوثيين اقتحموا مقر اللجنة العليا للانتخابات في شارع بغداد ونهبوا جميع محتوياتها، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وسجلات الناخبين وتم نقلها إلى مكان مجهول.

وتسعى ميليشيات الحوثي إلى "حوثنة" حزب المؤتمر الشعبي العام وفرض الوصاية عليه واحتوائه، بعد قتل رئيس الحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

كلمات دالّة

#الحوثي, #صالح, #اختطاف, #مداهمة, #اليمن, #حزب المؤتمر

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