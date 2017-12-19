أول قبيلة في طوق صنعاء تنضم للجيش اليمني ضد الحوثيين

أكدت مصادر قبلية وإعلامية، الاثنين، انضمام شيخ قبلي بارز مع قبيلته في إحدى مناطق #مديرية_نهم شرق العاصمة اليمنية #صنعاء، إلى الجيش الموالي للشرعية، وإعلانه القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفادت المصادر أن الشيخ أحمد الشليف، وهو أحد مشايخ نهم (من قبائل طوق صنعاء)، أعلن انضمامه للشرعية، ودعا جميع أبناء قبيلته لقتال ميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الشيخ الشليف ومقاتليه قد طهروا منطقة الشليف بالكامل في مديرية نهم من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأسروا عددا منهم.

وأشارت إلى أن الشليف وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح)، دعا كل أبناء القبيلة لقتال الحوثيين، وإهدار دم أي شخص من القبيلة يكون في صفوفهم.

وجاء هذا الإعلان على وقع تهاوي ميليشيات الحوثي المتسارع في جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات القتال الأخرى، وسط توقعات بانضمام مزيد من القبائل لإسناد تقدم #الجيش_اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة #السعودية.