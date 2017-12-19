غارات للتحالف على مواقع ميليشيا الحوثي جنوب صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع #ميليشيا_الحوثي جنوب العاصمة اليمنية #صنعاء.

وكانت مصادر ميدانية يمنية، أفادت بأن معارك ضارية اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في جبهات عدة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً كبيراً ومباغتا بالمدفعية الثقيلة على مواقع الميليشيات المتبقية في مديرية نهم.

وبحسب شهود عيان فإن أصوات الانفجارات سمعت في مناطق أرحب وهمْدان وعيال سريح.

ويأتي الهجوم بمساندة طيران التحالف الذي قصف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مناطق متفرقة في مديرية نهم.

إلى ذلك وضع الجيش اليمني يده على مجموعة من الوثائق المهمة والمعلومات القيمة من الأسرى في بيحان في محافظة شبوة وهي ما وصفت بكنز معلوماتي سينعكس إيجابا على الوضع العسكري..

هذه الوثائق تبين أماكن تواجد الألغام والقناصة وأماكن وجود الميليشيات الانقلابية سواء كان في محافظة شبوة أو غيرها من المحافظات.

وقال الجيش إن المعلومات ستغير من استراتيجية ومسار المعركة.