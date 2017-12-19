الجيش اليمني يفتح طريق شبوة-مأرب لأول مرة منذ 3 سنوات

أعادت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، فتح الطريق الرابط بين مأرب - شبوة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، عقب نجاحه بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية في تحرير #شبوة جنوب شرق البلاد، من سيطرة ميليشيات ا#لحوثي الانقلابية.

وحذر مصدر عسكري المواطنين من الخروج من خط الإسفلت الرئيسي، نظرا لزراعة ميليشيات الحوثي آلاف الألغام العشوائية، مؤكدا أن الفرق الهندسية تعمل على نزع الألغام المزروعة في المناطق المحررة.

واستكمل الجيش اليمني تطهير بقية جيوب الحوثيين في منطقة الصفراء بمديرية #عسيلان، وهي آخر المعاقل التي تحصنت فيها فلولهم.

وأكد محافظ شبوة، علي الحارثي، أن تطهير وتحرير منطقة الصفراء يفتح الطريق العام الذي يربط بين عتق مركز المحافظة و #بيحان.

وأشار المحافظ، خلال زيارة ميدانية للمنطقة، إلى أن ميليشيات الحوثي تعرضت لانهيار كبير في صفوفها وفشل مشروعها الطائفي الكهنوتي الذي حاولت فرضه على الشعب اليمني .

وشكر المسؤول اليمني دول التحالف العربي بقيادة #السعودية على الدور الذي لعبته في حسم معركة تحرير مديريتي بيحان وعسيلان من ميليشيات الحوثي.

وكان الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، نجح خلال الأيام القليلة الماضية في تحرير آخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة شبوة النفطية، في ضربة موجعة تلقتها الميليشيات التي خسرت بدحرها من بيحان وعسيلان أحد أهم طرق الإمداد والتهريب.