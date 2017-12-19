بالأرقام.. هذا ما ارتكبته ميليشيات الحوثي في ذمار

كشف تقرير حقوقي، الاثنين، عن ارتكاب #ميليشيات_الحوثي 3280 جريمة وانتهاك ضد #المدنيين في محافظة ذمار وسط اليمن، الخاضعة لسيطرتها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2017م، تنوعت بين القتل والاعتداء والاختطاف وتفجير منازل وغيرها.

ورصد #التقرير الذي أعدته لجنة الحقوق والحريات بمجلس مقاومة ذمار، مقتل 38 مدنياً على أيدي #ميليشيات_الحوثي وإصابة 37 آخرين.

كما اختطفت الميليشيات في ذات الفترة 568 مواطنا، وتعرض 9 منهم لحالات تعذيب وحشي، نجم عنها حالات وفاة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي فجرت 19 منزلا، و4 محلات تجارية، واقتحمت 59 منزلا، وأحرقت أحد المنازل، فيما تعرضت 9 منازل للنهب، إضافة إلى تضرر 14 منزلا بسبب القصف والتفجير.

وأشار إلى تدمير وقصف حوثي طال 314 مزرعة وتفجير 5 خزانات مياه، بجانب نهب مركبات تابعة لعدد من المواطنين في محافظة ذمار جنوب العاصمة #صنعاء.

وسجل التقرير 615 حالة تهجير قسري في ذمار قام بها الحوثيون، و654 حالة أخرى نزحت قسرا، ومداهمة الحوثيين 25 قرية في وقصف 10 قرى، فضلا عن فرض الحصار من قبل ميليشيات الحوثي على قرية واحدة.

ووثق أيضا تجنيد الميليشيات 134 طفلا من محافظة ذمار في الفترة الماضية من العام الجاري، وارتكاب 300 انتهاك بحق المرأة.

ورصد التقرير عددا من حالات الاعتداء واقتحام ونهب مباني حكومية ومنازل مواطنين في ذمار.