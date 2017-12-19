صنعاء.. انتحار قيادي حوثي واستسلام 20 قناصاً

كشف مصدر ميداني، الثلاثاء، عن #انتحار قائد ميداني #حوثي بقنبلة يدوية، فضلا عن تسليم 20 قناصا من ميليشيات الحوثي الانقلابية أنفسهم إلى قوات الجيش اليمني في جبهة #نهم شرق العاصمة #صنعاء.

وانتحر القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي المدعو أبو مالك المؤيد، مشرف الميليشيات في جبهة القلب بنهم، بتفجير نفسه بقنبلة يدوية، عقب سيطرة قوات الجيش اليمني على الموقع العسكري الذي كان يتمركز فيه.

وأوضحت مصادر إعلامية أن المؤيد، وبعد انقطاع التعزيزات عنه وسيطرت الجيش الوطني على المنطقة التي يتمركز فيها بجبهة نهم شرق صنعاء، أقدم على الانتحار خشية الاعتقال.

وتستمر المعارك الميدانية شرق صنعاء، في ظل تقدم ميداني متواصل للجيش الوطني بإسناد من طيران #التحالف العربي بقيادة السعودية، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي التي تلقت خسائر موجعة خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر الميداني إن عناصر من قناصة الحوثيين سلموا أنفسهم عقب حصارهم لأيام في آخر المواقع التي كانوا يتحصنون بها في "تبة القناصين"، فضلا عن قناصين آخرين تمت مباغتتهم في مواقعهم من قبل الجيش الوطني أثناء تقدمه.

وأكد المصدر أن القناصين الأسرى تم نقلهم إلى قيادة المنطقة العسكرية السابعة.