التحالف يؤكد: ميناء الحديدة مفتوح للمواد الإغاثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن #ميناء_الحديدة ما زال مفتوحاً لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية.

كما أشار إلى قراره السماح بدخول السفن التجارية، بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية للميناء لمدة 30 يوماً.

وأفاد في بيان أنه "استمراراً لحرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ونتيجة لتكثيف الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، فإن قيادة التحالف تعلن عن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة ثلاثين يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن ميناء الحديدة ."

يأتي هذا بعد يوم من اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني جنوب مدينة #الرياض، أطلقه الحوثيون الثلاثاء. وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في بيان الثلاثاء "إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأفاد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر.

كما أكد أن استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يذكر أن التحالف كان أعلن في 22 نوفمبر الماضي #فتح_ميناء_الحديدة و #مطار_صنعاء لإدخال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وتتهم الحكومة الشرعية في اليمن، والتحالف العربي بقيادة السعودية، ميليشيا الحوثي باستغلال ميناء الحديدة في تهريب السلاح القادم من إيران، واستخدامه كقاعدة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية، لذلك طالبت أكثر من مرة الأمم المتحدة بالإشراف والرقابة عليه.