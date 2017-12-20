بين شبوة وصنعاء.. استسلام وحفر خنادق للاختباء

أفادت مصادر عسكرية مطلعة الأربعاء أن عشرات المسلحين من الميليشيات الحوثية سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني اليمني، خلال معركة تحرير #بيحان وعسيلان في محافظة #شبوة

وبحسب تلك المصادر فإن 165 عنصرا من ميليشيا الحوثي سلموا أنفسهم للجيش وسط حالة انهيار كبيرة في صفوف الميليشيات

وفي #صنعاء ، أفادت مصادر "العربية" بأن #مليشيا_الحوثي تعيش حالة هلع وارتباك جراء الانتصارات المتتالية للجيش الوطني في مختلف الجبهات اليمنية.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي تقوم بحفر أنفاق وخنادق ومتاريس في الحصبه شمال العاصمة اليمنية تحسبا لدخول قوات الشرعية في أي لحظة.

وفي هذا السياق، وصف مراقبون هذه التدابير الدفاعية شمال صنعاء بأنها دليل واضح على انهيار مقاتلي المليشيا في جبهة نهم شرق العاصمة.

وكان قرابة 20 قناصاً من الحوثيين سلموا أنفسهم الثلاثاء إلى قوات الجيش اليمني في مديرية نهم.

