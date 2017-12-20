شاهد وصايا صالح.. وقود مواجهة الحوثيين باليمن

عندما أطلق الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله #صالح، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني انتفاضته ضد الحوثيين، عرف كثيرون أن تلك الانتفاضة صادقة.

وعزاها البعض إلى معرفة صالح، المحنك القديم، بأن قرار قتله متخذ أصلا لدى #الحوثيين.

ومن شككوا بصدق الانتفاضة، تيقنوا في غضون يومين أن الرجل دفع الثمن حياته.

واليوم، يجد الكثيرون ممن هم في قاعدته الشعبية، في رسالته الأخيرة مجموعة من الوصايا السياسية. وصاية تحرك اليوم قواعده في مواجهة الحوثيين على امتداد #اليمن.

وهذه هي وصايا صالح للشعب اليمني:

1 - الدفاع عن الثورة

2 - أداء الواجب

3 - لا تقبل القوات المسلحة أي تعليمات من الحوثي

4 - انتفضوا لثورتكم ووحدتكم

5 - على كل القوى السياسية أن تصفح

6 - أوقفوا إطلاق النار

7 - السلطة ملك للشعب

8 - على الشعب أن يتحمل مسؤولية نفسه

9 - حافظوا على أمنكم واستقراركم

10 - تحياتي لصمود شعبنا