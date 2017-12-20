غوتيريس: بإمكان القدس أن تكون عاصمة لدولتين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن "القدس بإمكانها أن تكون عاصمة لدولتين ونرفض أي قرار أحادي".

واعتبر غوتيريس في مقابلة مع "الحدث" اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل أمرا خطيرا. مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت بالغة الخطورة.

وأكد غوتيريس أنه من الأفضل حل المشاكل بالطرق السلمية.

وفيما يخص الشأن اليمني قال "نمر في مرحلة صعبة بسبب تعقيدات الوضع في اليمن".

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بذل قصارى جهده للتوصل إلى حل في #اليمن.