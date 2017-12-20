مصرع قيادي حوثي في جبهة البقع بصعدة

اعترفت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، بمصرع أحد أبرز قادتها الميدانيين في جبهات القتال بمعقلهم الرئيس في #صعدة أقصى شمال #اليمن.

وشيع الحوثيون، الأربعاء، في العاصمة صنعاء، جثة قائد ميليشياتها في جبهة البقع العقيد طيار أديب علي الضبة، ونجله محمد واللذين لقيا مصرعهما في المعارك الدائرة مع قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين في جبهة البقع، مع عدد من المسلحين الحوثيين.

وعينت ميليشيات الحوثي، العقيد طيار أديب الضبة الذي يعد أحد أبرز قادتها الميدانيين بجبهة البقع بصعدة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات #التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي في عدة مديريات بمعقلهم الرئيس في محافظة صعدة.

وأفادت مصادر ميدانية أن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مركز مديرية كتاف بالبقع، أسفرت عن تدمير طاقمين قتاليين ومقتل كل من كان على متنهما.

كما قصفت بعدة غارات تجمعات الحوثيين وعتادهم العسكري، في مناطق محديدة، وآل صبحان وآل مجدع، بمديرية باقم، ومنطقة الأزهور بمديرية رازح، ومنطقة الغور بمديرية غمر ومديرية الظاهر.