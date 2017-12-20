تعز.. مواقع جديدة بقبضة الجيش اليمني ومقتل قيادي حوثي

سيطرت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، على مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب #تعز، عقب معارك عنيفة ومستمرة مع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، إن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير تبة الخزان في قرية المزاندة جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ".

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي المدعو أبو مران قائد فريق الاقتحام إضافة إلى آخرين من الميليشيات.

وأشار العقيد الخليدي إلى أن المواجهات مستمرة في الجهة الجنوبية في قهبان وسط تقدم #الجيش_الوطني وتراجع كبير للميليشيا الحوثية الانقلابية.

وفي ذات السياق، قتل سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع أبناء منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال تعز.

وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات دارت مساء الثلاثاء، بين أبناء منطقة الحيمة، والحوثيين بعد الاستفزازات التي أقدمت عليها الميليشيات تجاه أبناء المنطقة، ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وتدمير طقم عسكري.

وأفادت المصادر أن الحوثيين قاموا بتفجير منزل القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الشيخ سعيد الحربي، وقتلوا ثلاثة من أهالي المنطقة.