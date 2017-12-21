الصليب الأحمر: حالات الكوليرا في اليمن وصلت المليون

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن عدد حالات الكوليرا المحتملة في اليمن وصلت إلى مليون حالة، فيما يعاني أكثر من 80% من السكان من نقص الغذاء والوقود والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية بسبب الحرب الأهلية.

وأضافت: "أكثر من 80% من الشعب اليمني يفتقدون للغذاء والوقود والمياه النظيفة والرعاية الصحية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوباء تسبب في أكثر من 2200 حالة وفاة منذ بداية انتشاره في أبريل/نيسان الماضي.

ويشهد اليمن نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية الشرعية.

وسقطت صنعاء في أيدي المتمردين الحوثيين في سبتمبر/أيلول 2014.