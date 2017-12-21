ترحيب أممي بقرار التحالف العربي بشأن ميناء الحديدة

رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الخميس، بقرار التحالف العربي فتح ميناء الحديدة غرب اليمن، من أجل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة والسماح للسفن التجارية بالدخول لمدة 30 يوماً.

ودان ولد الشيخ، في بيان، إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية، صاروخاً باليستياً على الرياض (الثلاثاء)، واعتبر ذلك "خطوة تصعيدية لا تساعد في تقدم جهود السلام في اليمن".

وعبر عن قلقه البالغ من "تصاعد العنف والانتهاكات في اليمن، واستمرار تعريض حياة المدنيين للخطر"، وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد المبعوث الأممي التأكيد على مواصلة جهوده مع الأطراف كافة للتحضير لإطلاق "عملية سياسية شاملة وذات مصداقية"، ودعاها إلى تيسير مهمته والعمل معه بـ "نية صادقة وإبداء اقصى قدر من المرونة"، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل وتوافقي.

وأكد #ولد_الشيخ أن أي تأخير لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني على جميع المستويات.

وكان #التحالف_العربي بقيادة السعودية أعلن، الاربعاء، استمرار فتح ميناء الحديدة لوصول المساعدات الانسانية والسماح بدخول السفن التجارية لمدة 30 يوماً، لتطبيق المقترحات الأممية التي طرحها ولد الشيخ، في خطته حول الميناء والتي تقضي بتسليم إدارته إلى "طرف ثالث محايد"، لمنع استغلال ميليشيات الحوثي لهذا المنفذ الحيوي في تهريب الأسلحة الايرانية وتهديد الملاحة الدولية ونهب المساعدات.