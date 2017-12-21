حسين الحوثي في قبضة الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، الخميس، أن قواته أسرت قيادياً حوثياً مقرباً من زعيم الميليشيات المتمردة، عبدالملك الحوثي، في جبهة حمك، الواقعة بين محافظتي إب، والضالع.

وأسرت قوات الجيش اليمني مشرف ميليشيا الحوثي بمحافظة إب، المدعو "حسين الحوثي" وثلاثة من مرافقيه، الأربعاء، في جبهة حمك ويجري التحقيق معهم حاليا، وفقاً لما ذكرته مصادر عسكرية للموقع الإخباري الرسمي للجيش (سبتمبر نت).

وأفادت المصادر أن المشرف الحوثي الذي ينحدر من محافظة صعدة، كان في جولة استطلاعية مع ثلاثة من مرافقيه، وحاول المرور بسيارة عادية وبدون سلاح – سوى مسدسات – متخفياً هو ومرافقيه كمدنيين، غير أن الاستخبارات العسكرية للجيش الوطني، كانت تتبع وترصد تحركاته وتمكنت من إيقاعه أسيرا في نقطة عسكرية تابعة للواء 30 مدرع في منطقة العود.

وفيما لم تكشف المصادر العسكرية مزيداً من المعلومات حول نتائج التحقيقات، غير أن توقعات تشير إلى أن الجيش الوطني من المؤكد سيحصل على معلومات قد تغير مسار الحرب ضد ميليشيات الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، وما تبقى من الضالع (جنوب البلاد).